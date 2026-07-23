México sueña con un tricampeonato en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Después de liderar la cosecha de preseas en las últimas dos ediciones, casi 700 atletas mexicanos ya se encuentran en Santo Domingo, República Dominicana, para competir en el centenario de la justa. Entre ellos está la abanderada Gabriela Rodríguez, decidida a revalidar el oro que conquistó en San Salvador 2023.

“Las expectativas son altas para México. Creo que vamos a poder cumplir con el objetivo de volver a ser los mayores medallistas en los Juegos Centroamericanos. Lo mismo va en el tiro deportivo. En lo personal, mi objetivo es ser campeona centroamericana, como lo hice en los Juegos anteriores. El resto de mi equipo también se ha preparado muy bien. Tenemos altas posibilidades de llevarnos varias medallas”, dijo, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Luego de recibir la bandera de manos de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rodríguez encabezará mañana a la delegación nacional —junto con el clavadista Juan Celaya— en la ceremonia inaugural. Para la dos veces olímpica en tiro con escopeta, la experiencia será “un honor”.

Considera un honor portar la bandera en la inauguración. Foto: Instagram

“Es la primera vez que soy abanderada. Sé que será una experiencia muy padre y diferente a los Juegos Centroamericanos anteriores. Que me hayan elegido, dentro de tantos atletas mexicanos destacados que tenemos ahorita, es un honor”, expresó la tiradora.

La participación mexicana estará conformada por 698 atletas: 361 hombres y 337 mujeres, de acuerdo con María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano. En Santo Domingo, donde se disputarán los Centroamericanos del 24 de julio al 8 de agosto, arrancará el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

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