México tuvo el corazón, las piernas y el ímpetu, pero le faltó lo más importante: contundencia. La Selección Mexicana Sub-20 Femenil cayó 2-1 ante Polonia, en un partido donde las tricolores nunca dejaron de correr y pelear, pero sus errores los pagaron caro.

El arranque del partido (que debían ganar para no complicarse la clasificación a Octavos de Final) fue alentador. Apenas al 5’, la presión mexicana provocó un balón largo que terminó por complicar a la defensa polaca. Noemí Villalobos apareció en la jugada y, tras un mal despeje polaco, la pelota techó a la arquera Martyna Bartczak para convertirse en el 1-0 mexicano.

Sin embargo, la alegría duró poco. Al 9’, Oliwia Zwiazek aprovechó el primer error mexicano en los linderos del área y sacó un disparo que Camila Vázquez alcanzó a rozar, pero no pudo evitar el empate de las anfitrionas.

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Aunque si hubo una jugadora que generó peligro para el Tri fue Montse Saldívar. La atacante apareció una y otra vez con desmarques, presión y velocidad. Al 27’ estuvo cerca de devolverle la ventaja al Tricolor con un zurdazo que exigió una gran intervención de la portera polaca, y antes del descanso volvió a aparecer, esta vez desde la línea de fondo, aunque nuevamente se encontró con la guardameta.

En el segundo tiempo, al 52’, Michel Fong sacó un disparo desde fuera del área que rozó el gol después de un ligero desvío de la arquera.

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Y al final, tanto esfuerzo no encontró recompensa. Al 74’, Ashlee Mora cometió una falta innecesaria dentro del área. El VAR revisó la acción y confirmó el penalti. La capitana polaca, Witek, tomó la responsabilidad y engañó a Camila Vázquez para poner el 2-1.

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México buscó hasta el último suspiro, pero el entusiasmo no alcanzó para rescatar el partido.

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Ahora, el margen de error prácticamente desapareció. México tendrá que vencer a Argentina en la última jornada del Grupo A y esperar que las cuentas le permitan avanzar a los Octavos de final.