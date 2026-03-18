Lionel Messi volvió a escribir su nombre en la historia del futbol mundial.

En una carrera marcada por récords, títulos y noches memorables, el astro argentino alcanzó una cifra que parecía reservada para la eternidad: 900 goles como profesional.

La hazaña llegó en un escenario internacional y con la camiseta del Inter Miami, confirmando que, aun lejos de Europa, su impacto sigue intacto y su legado continúa creciendo.

Todo ocurrió en el partido de octavos de final de la Concacaf Champions Cup, en el que el cuadro del argentino se enfrentó al Nashville SC. El equipo estadounidense resistió apenas seis minutos en el juego de vuelta, antes de que el exjugador del FC Barcelona enviara el balón al fondo de las redes.

Con una sonrisa, el campeón del mundo en Qatar 2022 celebró lo sucedido en la cancha junto a sus compañeros, quienes felicitaron a la estrella que se incorporó al equipo en 2023.