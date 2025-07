Melissa Martínez, la mexicana que fue campeona mundial de kickboxing; ahora busca conquistar la UFC

Melissa Martínez, hoy una de las representantes de México en la UFC, ha tenido desde muy chica un gran vínculo con los deportes de contacto. En otras palabras, le gusta “andar de pleito”.

Con el respaldo de sus padres, quienes son profesores de karate, la peleadora mexicana pudo incursionar, antes de las artes marciales mixtas, en el kickboxing, disciplina en la que regaló múltiples alegrías al país ya que fue campeona mundial en 2021. "Esa etapa la disfruté mucho, era especial representar a México en los mundiales y panamericanos. Junto con mi hermano [David] tenemos casi todas las medallas que se han ganado en ring. Me hace sentir orgullosa", mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Martínez Acevedo, quien en 2022 fue nominada como "Atleta del Año" en los World Games, uno de los eventos multideportivos más importantes a nivel global, recordó las complicaciones que tuvo que vencer para recibir apoyo, agradeciendo a sus padres por respaldarla en todas las etapas recorridas... "Al principio, eran muy pesados los gastos, ya que no éramos muy conocidos. Mis papás me patrocinaron en los primeros eventos y, con resultados, tuvimos el apoyo de Conade [Comisión Nacional del Deporte]. Ellos trabajaron todo el tiempo, se esforzaron para generar el dinero para las experiencias deportivas. Por ese esfuerzo, dejaba todo cada vez que me subía a combatir", recordó.

La Super Meli, como es apodada ahora en el octágono, quien ganó dos preseas de plata en 2017 y 2019, aprovechó su experiencia y trayectoria para pedirle a la gente que conozca más deportes como el kickboxing y apoye a los mexicanos que salen en búsqueda de buenos resultados para el país. "Todos los mexicanos que estamos en un deporte, siempre buscamos sobresalir para poner la bandera de México en lo más alto. La tenemos difícil pero siempre lo intentamos. Para los atletas es muy dura la preparación. Les pido a las personas que apoyen y conozcan más. Al final los estamos representando", finalizó.