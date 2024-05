Max Verstappen señaló a Checo Pérez por daños en su monoplaza en Miami: Podría haber terminado mal

La largada de Checo Pérez en el Gran Premio de Miami fue más que polémica, estuvo muy cerca de hacer contacto con otros autos, pero para su fortuna no sucedió.

Pese a evitar algún choque, el mexicano perdió una posición, tras haber arrancado desde el cuarto cajón.

Luego de la competencia del domingo en la pista de Florida, Max Verstappen habló de esa maniobra de su coequipero y lo señaló de haberle provocado "un rasguño en el difusor".

"Checo estuvo muy cerca y pudo haber terminado mal. Creo que tuve un rasguño en el difusor y frenó (Checo) 50 metros más tarde que el resto. Afortunadamente no pasó nada", explicó el neerlandés.

Los daños en el auto de Max Verstappen no fueron causados por Checo Pérez

Luego del Gran Premio de Miami, en el que el ganador fue el británico de McLaren Lando Norris, Christian Horner, jefe de Red Bull, destacó que los daños que presentó el monoplaza de Max Verstappen fueron por su despiste en la vuelta 20.

"Golpeó el bolardo en la vuelta 20 y eso dañó bastante el suelo del coche, así que tendremos que ver exactamente cuáles fueron los efectos de eso", dijo el jefe de los austriacos en palabras que recogió Racing News 365.

Así ha sido la largada del Gran Premio de Miami. Verstappen largó muy bien, Leclerc muy mal. Checo Pérez hizo una maniobra muuuuy arriesgada, parecida a la de Hamilton de ayer, que lo hace salirse de pista y casi se lleva a su compañero 💥💥💥#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/KvJP84OOaM — El Formulero (@elformulerof1) May 5, 2024

¿Qué dijo Checo Pérez sobre su largada en el Gran Premio de Miami?

Checo Pérez, quien culminó quinto el Gran Premio de Miami pero oficialmente fue cuarto por una penalización a Carlos Sainz de cinco segundos, habló con Fox Sports sobre su largada en la carrera de Florida.

"Tuve una buena arrancada. Charles (Leclerc) me empujó y luego me abrió el espacio y me metí por dentro, pero no había nada de agarre en la línea sucia de la carrera. Casi me llevo a Max (Verstappen), pude soltar el freno para evitar la bloqueada, pero acabé perdiendo la posición con Oscar Piastri".