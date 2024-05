Adrián Fernández correrá sobre el BRM de Pedro Rodríguez en el GP Histórico de Mónaco

El Gran Premio Histórico de Mónaco 2024 tendrá un lugar muy especial para México y es que en dicho evento, que es un homenaje a lo mejor del deporte motor, Adrián Fernández correrá sobre el BRM #P153/05 que utilizó Pedro Rodríguez en la temporada 1970 de la Fórmula 1.

Este auto, como ya mencionamos, fue el que usó el histórico Pedro en el 70, donde disputó ocho Grandes Premios y logró el segundo lugar en la carrera de los Estados Unidos y compartiendo el mismo modelo con el que Rodríguez ganó el Gran Premio de Bélgica en esa misma campaña.

“Sin duda, es una oportunidad única y estoy emocionado por conducir el mítico auto de Pedro Rodríguez, el cual tuve la oportunidad de subirme hace unas semanas en Londres en la fábrica de BRM", apuntó Adrián Fernández, quien quedó subcampeón en la CART en la temporada 2000 y el campeonato de la American Le Mans Series en el 2009.

"Me he estado preparando meses para este momento y buscaré rendirle el máximo respeto con mi actuación, para que todos los aficionados disfruten de un modelo histórico como este en la pista más emblemática del automovilismo, como es la de Mónaco”, añadió Fernández, quien ha corrido en diversos campeonatos como la IndyCar, NASCAR, Grand Am y WEC.

Adrián formará parte de la serie D, que está limitada para monoplazas con modelos de la Fórmula 1 que se usaron entre los años 1966 y 1972.

Dicho evento se realizará del 10 al 12 de mayo.

