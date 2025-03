En su tercer partido oficial con Rayados en la Liga MX, Sergio Ramos sigue callando bocas. El defensor español ha dejado claro que tiene el nivel para seguir brillando en la zaga regia. En este Clausura 2025, lleva ya dos goles, y parece que el rol de capitán le queda perfecto.

A su llegada a México, muchos se preguntaban si su edad y la inactividad de 9 meses le pasarían factura, pero con cada jornada, Ramos demuestra que está más que preparado.

El técnico de Rayados, Martín Demichelis, no ha dejado de defender a su estrella. Tras el empate 1-1 ante Cruz Azul, Demichelis fue claro: “Respecto a Sergio, algunos dudaban por su inactividad y edad, pero por algo tiene la trayectoria y su carrera. Poco puedo agregar, lo dice él en cada participación”, confesó el técnico.

Aunque el estratega argentino aún no ha logrado sacar el máximo potencial de su equipo, aseguró que pronto veremos una versión diferente de Rayados, enfocada en lo grupal y con la mirada fija en los objetivos: ganar la liga y la Champions Cup.

Lee también Sergio Ramos provoca burlas a Chicharito Hernández; ya igualó su marca goleadora en la Liga MX

“Me ocupa más lo grupal que individual. Hay cosas positivas y otras por seguir corrigiendo. La exigencia de Monterrey es así, poder ir avanzando y tenemos plantel para afrontar ambas, salvo Óliver, que empezó el miércolesen Vancouver, todos estaban descansados, enfrentaremos sin excusas (ambos torneos), para eso estamos acá, las dos competiciones son así, por llegar a la final tuvimos poco descanso, el calendario apretará, veremos como corresponde todo, lo haremos de la mejor forma”.

No obstante, Demichelis no escondió su molestia por la falta de descanso y las exigencias del calendario. Pese a eso, no dudó en destacar que su equipo mereció más en el partido ante Cruz Azul.

“Cuando quedamos con uno más, al minuto 80 decidimos quitar a un volante de contención y pusimos a Roberto de la Rosa. Quizá no se vio, no fue abrumador, pero en los últimos minutos tuvimos tres importantes, acepto la interpretación, es válido, pero si hubo alguien en los últimos minutos con más merecimiento fue Monterrey”.

Lee también Los mejores MEMES del empate entre Cruz Azul y Monterrey; así reaccionaron las redes sociales