Marco Fabián se sincera y revela que Jorge Vergara lo obligó a pedirle a la afición que "no lo abuchearan"

El 2013 significó para Marco Fabián uno de los momentos más difíciles en su carrera, luego de ser señalado por los fanáticos de Guadalajara por una desafortunada declaración en un conferencia de prensa.

Un momento que con el paso de los años recordó en conversación con el canal allglorygaming, quien narró lo ocurrido y aseguró que fue obligado por la directiva tapatío.

Lee también VIDEO: Fanáticos de Monterrey pisotean playera de Lionel Messi

Fabián, quien recientemente jugó en Estados Unidos en una liga de futbol rápido aseguró que la jefa de prensa le ordenó leer la famosa carta, por orden de Jorge Vergara.

“Llegamos a entrenar un lunes, me acuerdo, y llega la jefa de prensa. Yo estaba chavito, tenía 21 o 22 años, no me acuerdo. Todavía no tomaba muchas decisiones que yo pudiera, no era un jugador experimentado. Me dice: tienes que leer esta carta y me da la carta ya escrita. Y pues no era tonto, la leí y le dije: oye, hasta a mí me dio risa, ¿cómo voy a salir a la cámara a leer esto? Se va a reír la gente”.

Lee también Javier 'Chicharito' Hernández se vuelve a lesionar y no jugará ante Pachuca

El exjugador de la Selección Mexicana añadió que en ese momento era muy joven y eso le hizo aceptar, recibiendo burlas incluso de sus compañeros.

“Estaba chavito y no quería hacer las cosas mal. Me sentí obligado, que si no quería tener problemas con la directiva que lo leyera, que era algo que ya tenían autorizado, la habían visto y la tenía que leer. Aparte, la hojita me la dieron en la entrada a la conferencia de prensa, la alcancé a leer cuando estaba frente a las cámaras. Casi casi como niño chiquito me dijeron: la vas a leer porque la vas a leer. Me acuerdo que ni sabía lo que iba a decir y ya de ahí surge eso, al final salió todo, me hicieron carrilla, que cómo le iba pedir a la gente que no me abucheen".