Mamá del Canelo Álvarez le pide al boxeador "no perder la humildad" que lo caracteriza

La paletería de la familia Álvarez Barragán fue el primer acercamiento de Saúl, el menor de los hermanos, con la responsabilidad y el trabajo.

"Tengo bonitos de él ayudando a su papá desde pequeñito, subiéndose a los camiones para vender paletas, empezó desde abajo y por eso es tan humilde", afirmó Ana María Barragán, madre del boxeador, en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Este sábado, el "Canelo" Álvarez ganará 14.3 millones de dólares por la pelea ante John Ryder en el Estadio Akron, cifra que incrementará sus cuentas bancarias, pero su madre le hace una petición al quinto deportista mejor pagado del mundo.

"La humildad y sencillez siempre tienen que estar con él. Saúl no debe perder el piso, tenga los millones que tenga", opinó Barragán.

Para Ana María, "ser personas sencillas es lo que más cuenta" y por ello agradece el apoyo que recibió Saúl en el Teatro Degollado por parte de los tapatíos.

"La verdad estoy emocionada, me siento orgullosa de él", compartió María.

El ambiente previo a la pelea

Mamá del Canelo Álvarez le pide al boxeador "no perder la humildad" - Foto: Arturo Sanguino

Afuera y adentro del Teatro Degollado el grito de la gente era "¡Canelo!, ¡Canelo!". El mariachi y los aplausos conmovieron a la madre del boxeador mexicano.

"No sólo me dieron ganas de llorar, se me salieron las lágrimas de verdad", expresó.

La familia Álvarez Barragán estuvo en las primeras filas del Teatro Degollado y estarán este sábado en el Estadio Akron para vivir el regreso de Saúl a la 'Perla Tapatía' tras 12 años.

"Todos vamos a estar ahí, no sé cómo vamos a festejar, pero seguro se va a festejar", sentenció Ana María Barragán.