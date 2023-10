Mamá de David Faitelson permanece en Israel pese a los ataques: “Estaba sola en casa”

El periodista David Faitelson compartió que su mamá sigue en Israel pese a los ataques que hay esta localidad por parte de Hamas, indicó que hubo preocupación debido a que cuando todo comenzó se encontraba sola en casa.

“Cuando justamente estalló este nuevo episodio de violencia estaba sola en la ciudad, porque mi hermana mayor, su esposo y mi sobrina estaban en México de vacaciones”, declaró en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Faitelson que se encuentra próximo a incorporarse a Televisa relató que fueron momentos complicados al enterarse de los hechos sabiendo cómo detona los cohetes y aunque de inmediato trataron de sacar a su mamá de Israel ella prefirió quedarse.

“En algún momento tratamos de sacar a mi mamá, vimos que enseguida el Gobierno mexicano apoyó con un vuelo de la Fuerza Aérea, pero hablé con ella y me dijo ‘si me sacan a la calle y en algún momento hay que correr o esconderse, yo no puedo’”, contó David.

La mamá del periodista tiene 83 años, así que prefirió quedarse en casa donde cuenta con un cuarto de seguridad.

“Me dijo ‘tengo menos riesgo si me quedo en el cuarto’, entonces decidimos que se quedara en la casa, pero fueron momentos de angustia”, añadió Faitelson a el programa De Primera Mano.

David contó que su familia tiene un refugio antibombas debido a los eventos bélicos que se han presentado en Israel a lo largo de su historia.

Faitelson de igual forma expresó que su hermana y su familia ya regresaron a Israel para reencontrarse con su mamá.

