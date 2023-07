Luis Suárez no llegaría al Inter Miami de Lionel Messi y podría poner fin a su carrera El centrodelantero uruguayo reveló que no cumplirá su contrato con el Gremio, pero aceptó que todavía no determina si colgará los botines o continuará jugando en otro equipo

El fichaje de Luis Suárez por el Inter de Miami de Lionel Messi no se concretaría / FOTO: @LuisSuarez9