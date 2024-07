Luis Romo en su regreso a Cruz Azul: Me apuntalará para llegar mejor al Mundial

Luis Romo está de regreso en Cruz Azul. Tra su paso por el Monterrey, el jugador vuelve a La Noria, con la meta de volver a conseguir un título, pero en lo personal, con la idea de que le ayude a tomar mejor forma rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

"Hoy en mi tercera etapa (en Cruz Azul) llego y se respira tranquilidad, armonía y calma. Hay un proyecto muy sólido y en lo personal me va a apuntarlar para llegar al Mundial de la mejor manera", dijo en la conferencia de prensa de su presentación con La Máquina.

Lee también Roger Federer sorprende al declararse fan de Taylor Swift y presume selfie con la cantante

El volante aseguró que en este retorno con los de La Noria la sensación es diferente, pues en las anteriores fue la etapa de transcender como futbolista y de saldar la deuda con el aficionado, es decir, conseguir un título.

"La verdad que es la tercera vez que llego a La Noria, las sensaciones son diferentes, cuando llegué estaba joven, con el sueño de convertirme en profesional, después (en su segunda etapa) vuelves con esa deuda del campeonato, se repiraba mucha tensión siempre", destacó.

El nuevo refuerzo celeste aprovechó para describir que la afición lo ha recibido de la mejor manera, pero entiende que esta vez esperan de él un rendimiento muy superior al mostrado la última vez que portó la camiseta de los cementeros.

"La verdad qué la gente me ha recibido muy bien y ahora posiblemente hay menos presión, y la vez pasada no tenían tan altas las expectativas conmigo. No es presión, es la responsabilidad, otra vez venir a dar uno lo que más pueda y más que presión, es responsabilidad de un bonito reto".

Lee también Rodrigo Huescas es presentado como refuerzo del Copenhague, pese a la molestia de Cruz Azul