Los Raiders conquistan Las Vegas con sabor mexicano

Con motivo del fin de semana de la Independencia de México, Los Raiders de Las Vegas llevaron su espíritu a nuevas alturas.

Hubo invasión de Raiders mexicanos.

Durante tres días, del 12 al 14 de septiembre, turistas procedentes de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara vivieron una experiencia única en la capital del entretenimiento.

Lee también MLB: Clayton Kershaw anunció su retiro tras 18 temporadas con Los Ángeles Dodgers

La activación incluyó múltiples puntos de contacto a lo largo del viaje. Desde la confirmación de vuelo, los viajeros comenzaron a recibir contenido especial de los Raiders.

Durante el vuelo, la tripulación lució playeras especiales de Los Raiders, convirtiendo a cada vuelo en una extensión del espíritu del equipo.

Los asientos fueron personalizados con playeras de los Raiders como fundas, creando un ambiente inmersivo que transformó cada aeronave en un territorio de Raiders. Los pasajeros disfrutaron de anuncios especiales durante el vuelo, participaron en rifas exclusivas y recibieron una bebida gratuita servida con servilletas y vasos con la marca del equipo.

Lee también Gran Premio de Azerbaiyán: ¿Cuándo es y dónde ver EN VIVO la carrera de Fórmula 1?

Con acciones como ésta, los Raiders refuerzan su compromiso y presencia en México, acercándose cada vez más a su afición.