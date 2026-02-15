Liga MX: Monterrey vs León – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026

El Monterrey y el León miden fuerzas sobre la cancha del estadio BBVA, en duelo correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los Rayados le hacen los honores a la Fiera, en uno de los partidos más atractivos de la sexta fecha del actual torneo del futbol mexicano.

Los dos equipos necesitan la victoria, aunque, viven realidades, completamente, diferentes en el inicio del certamen.

La Pandilla se encuentra en la novena posición de la tabla general, con siete puntos, por lo que debe sumar de a tres para meterse en la zona de la Liguilla.

El conjunto de Domenec Torrent cuenta con dos triunfos (Necaxa y Mazatlán FC) y un empate (Tijuana), así que ya no pude dejar escapar unidades, sobre todo, pensando en la Fiesta Grande.

Además, el Monterrey viene de perder (1-0) con el América en la pasada jornada, por lo que necesita volver a la senda de la victoria.

Por su parte, el León tiene cuatro puntos apenas y está ubicado en el decimosexto lugar de la tabla, es decir, está muy cerca del fondo.

De la mano de Ignacio Ambriz, la Fiera todavía no ha podido recuperar el ritmo competitivo y se encuentra en un difícil momento.

Los Panzas Verdes tiene un triunfo (Cruz Azul) en el Clausura 2026 y lo consiguieron en la primera jornada.

Por lo que ya suman cuatro partidos sucesivos sin poder sumar una sola victoria, con saldo de saldo de tres derrotas y un empate.

Un nuevo descalabro provocaría que el León se siga rezagando en la clasificación, cuando todavía no se disputa ni la mitad del torneo.

Cabe resaltar que, en los últimos 10 enfrentamientos entre el Monterrey y el León, la balanza se inclina mucho del lado de un equipo.

Los Rayados cuentan con cinco triunfos, tres empates y solamente dos derrotas ante la Fiera, en sus duelos más recientes de Liga MX.

Además, cuentan con tres victorias consecutivas; dos de ellas, las consiguieron en condición de visitantes.

El partido entre regiomontanos y leoneses comenzará en punto de las 19:00 horas y la transmisión del partido será a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido Monterrey vs León

Universal Deportes 06:34 PM Liga MX: Monterrey vs León – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026



