Con la urgencia de una victoria, los rojiblancos de Chivas saltarán a la cancha del Estadio Akron para disputar la Jornada 5 del Apertura 2025. ¿Su rival? Los “Bravos” de Juárez, quienes se encuentran en el penúltimo lugar de la tabla general.

En los últimos doce duelos contra el "Rebaño Sagrado", Juárez sólo ha ganado una vez. Esto sucedió hace cuatro años, por lo que la estadística bien podría ayudarles a los dirigidos por Gabriel Milito.

Especialmente porque necesitan de una victoria para escalar posiciones y sumar puntos, ya que ocupan el quinceavo lugar con tres solitarios puntos.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Akron.

Minuto a minuto de Chivas vs FC Juárez; hoy, sábado 16 de agosto

💚🐎 ¡VICTORIA PARA LOS BRAVOS! +3. ¡Esto apenas comienza, familia! 🔥 pic.twitter.com/dKLcfZIflM — FC Juárez (@fcjuarezoficial) August 17, 2025

🇫🇷 ¡ASÍ EL PRIMER GOL DE SANTIAGO SANDOVAL CON EL REBAÑO SAGRADO!



¡A LUCHAR HASTA EL FINAL! 🔥 pic.twitter.com/d1hHE2kX8c — CHIVAS (@Chivas) August 17, 2025

55' Juárez marca. — CHIVAS (@Chivas) August 17, 2025

Terminan los primeros 45 minutos del encuentro.



A darle la vuelta en la segunda parte. ¡Venga, Rebaño! pic.twitter.com/Wa7ZEdSc8s — CHIVAS (@Chivas) August 16, 2025

41’ 🐐 0-1 🐎 | 1T

⚽️ ¡GOOOOOOOOOOOL BRAVO!

Óscar Estupiñán fusila desde los once pasos y adelanta a los nuestros 🔥💚🐎



¡Dale Juáreeeeez!



⏱️ ¡ARRANCA EL PARTIDOOOO! 🔥



¡A DEJARLO TODO POR ESE TRIUNFO EN CASA, ROJIBLANCOS! ¡VENGAAA! 🇲🇨



Síguelo en vivo por @PrimeVideoMX 👉🏻 https://t.co/C3Zfmow7Fk pic.twitter.com/Sn3jGFWmJ9 — CHIVAS (@Chivas) August 16, 2025