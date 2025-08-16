Más Información
Con la urgencia de una victoria, los rojiblancos de Chivas saltarán a la cancha del Estadio Akron para disputar la Jornada 5 del Apertura 2025. ¿Su rival? Los “Bravos” de Juárez, quienes se encuentran en el penúltimo lugar de la tabla general.
En los últimos doce duelos contra el "Rebaño Sagrado", Juárez sólo ha ganado una vez. Esto sucedió hace cuatro años, por lo que la estadística bien podría ayudarles a los dirigidos por Gabriel Milito.
Especialmente porque necesitan de una victoria para escalar posiciones y sumar puntos, ya que ocupan el quinceavo lugar con tres solitarios puntos.
Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Akron.
