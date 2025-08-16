Más Información

Horarios y canales para ver EN VIVO el a México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas este domingo 17 de agosto; enfrentarán a Panamá

Chivas sigue sin reaccionar; cayeron contra los Bravos de Juárez

Liga MX: Tigres vs América - EN VIVO - Jornada 5 - Apertura 2025

México vence a Puerto Rico en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas; par de cuadrangulares de Gregorio Madrid mantienen con vida a la novena tricolor

Irene Guerrero, lista para el Duelo de Estrellas entre la Liga MX Femenil y Barcelona; representará al América en el histórico partido

Con la urgencia de una victoria, los rojiblancos de saltarán a la cancha del Estadio Akron para disputar la Jornada 5 del Apertura 2025. ¿Su rival? Los “Bravos” de Juárez, quienes se encuentran en el penúltimo lugar de la tabla general.

En los últimos doce duelos contra el "Rebaño Sagrado", Juárez sólo ha ganado una vez. Esto sucedió hace cuatro años, por lo que la estadística bien podría ayudarles a los dirigidos por Gabriel Milito.

Especialmente porque necesitan de una victoria para escalar posiciones y sumar puntos, ya que ocupan el quinceavo lugar con tres solitarios puntos.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Akron.

Minuto a minuto de Chivas vs FC Juárez; hoy, sábado 16 de agosto

