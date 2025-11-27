Liga MX: Chivas vs Cruz Azul EN VIVO - Cuartos de Final del Apertura 2025

Más Información
Miguel Herrera regresa luego de no clasificar al Mundial con Costa Rica: Es un fracaso, pero tengo hambre de volver a las canchas
Juan Cantú avista un futuro prometedor para los tractocamiones en el cierre de la Super Copa Roshfrans
Universal Deportes 08:41 PM
MINUTO 30
Otro tiro de esquina para Chivas y Cruz Azul se vuelve a salvar. El Guadalajara cada vez luce mejor
Universal Deportes 08:35 PM
¡ATAJADA DE GUDIÑO!
La Hormiga dispara tras una buena jugada de Bryan González, pero el arquero celeste manda a tiro de esquina
Universal Deportes 08:32 PM
MINUTO 22
Erik Lira corta una diagonal de Ricardo Ledesma que iba con destino al punto penalti; Chivas comienza a llegar más
Universal Deportes 08:27 PM
SE FUERON 15 MINUTOS
Duelo trabado en medio campo, con precaución por parte de ambos equipos
La entrada en el estadio Akron sigue mejorando
Universal Deportes 08:15 PM
LA PRIMERA DE CHIVAS
Bryan González deja escapar la primera en balón parado. El Cotorro manda el baló muy cerca del arco de Andrés Gudiño
Universal Deportes 08:10 PM
INICIA EL PARTIDO EN EL ESTADIO AKRON
Chivas y Cruz Azul disputan la Ida de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
El tercer lugar, La Máquina, choca ante el Guadalajara que finalizó sexto en la clasificación. Los Rojiblancos quieren dar la sorpresa con Armando "La Hormiga" González, su campeón de goleo.
El empate global daría el pase a Cruz Azul, por lo que el Rebaño quiere pegar en casa y viajar a la Ciudad de México con ventaja; la vuelta será el domingo en el estadio Olímpico Universitario.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]