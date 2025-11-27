Más Información

Liga MX: Chivas vs Cruz Azul EN VIVO - Cuartos de Final del Apertura 2025

Miguel Herrera regresa luego de no clasificar al Mundial con Costa Rica: Es un fracaso, pero tengo hambre de volver a las canchas

Green Bay Packers le estropean a Detroit Lions el Día de Acción de Gracias

Juan Cantú avista un futuro prometedor para los tractocamiones en el cierre de la Super Copa Roshfrans

Sergio Ramos celebra contundente triunfo de Rayados ante América: "Fue una victoria seria"

Universal Deportes 08:41 PM

MINUTO 30

Otro tiro de esquina para Chivas y Cruz Azul se vuelve a salvar. El Guadalajara cada vez luce mejor

Universal Deportes 08:35 PM

¡ATAJADA DE GUDIÑO!

La Hormiga dispara tras una buena jugada de Bryan González, pero el arquero celeste manda a tiro de esquina

Universal Deportes 08:32 PM

MINUTO 22

Erik Lira corta una diagonal de Ricardo Ledesma que iba con destino al punto penalti; Chivas comienza a llegar más

Universal Deportes 08:27 PM

SE FUERON 15 MINUTOS

Duelo trabado en medio campo, con precaución por parte de ambos equipos


La entrada en el estadio Akron sigue mejorando

Universal Deportes 08:15 PM

LA PRIMERA DE CHIVAS

Bryan González deja escapar la primera en balón parado. El Cotorro manda el baló muy cerca del arco de Andrés Gudiño


Universal Deportes 08:10 PM

INICIA EL PARTIDO EN EL ESTADIO AKRON

Chivas y Cruz Azul disputan la Ida de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El tercer lugar, La Máquina, choca ante el Guadalajara que finalizó sexto en la clasificación. Los Rojiblancos quieren dar la sorpresa con Armando "La Hormiga" González, su campeón de goleo.

El empate global daría el pase a Cruz Azul, por lo que el Rebaño quiere pegar en casa y viajar a la Ciudad de México con ventaja; la vuelta será el domingo en el estadio Olímpico Universitario.

