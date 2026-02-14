Liga MX: Atlético San Luis vs Querétaro – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026

El Atlético San Luis y el Querétaro se enfrentan en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, en una nueva edición del Clásico de la 57.

El equipo potosino recibe al queretano en el estadio Libertad Financiera, en un duelo directo por acercarse a los lugares de la Liguilla.

Ambas escuadras se encuentran más cerca de la octava posición que del fondo de la tabla general, por lo que necesitan una victoria para no rezagarse.

La escuadra de Guillermo Abascal ubica el sitio 14 de la clasificación, con cuatro puntos de 15 posibles.

El Atlético San Luis ha ganado un partido (América) y ha empatado otro (Tijuana), por lo que cuenta con dicha cantidad de unidades.

Mientras que ha perdido tres (Tigres, Chivas y Necaxa); incluso, acumula tres encuentros consecutivos sin poder conseguir un triunfo.

Por su parte, el Querétaro tiene un punto más que su rival, gracias su victoria sobre el León y sus empates con los Pumas y el Pachuca.

Además, los Gallos Blancos tiene dos duelos en fila sin conocer la derrota, por lo que tratarán de mantener su invicto.

