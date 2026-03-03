Leyendas del Barcelona vencen al Real Madrid en Guadalajara

Guadalajara vivió una noche cargada de nostalgia y emoción en el mundialista Estadio Akron, un recinto que vibró como en sus mejores jornadas y que presenció el triunfo (2-1) del Barcelona.

Miles de aficionados, divididos entre los colores del Real Madrid y del Barcelona, llenaron cada rincón del estadio para presenciar un duelo que reunió a las leyendas que alguna vez marcaron época en ambas instituciones. Un escenario ideal para celebrar los 100 días que restan para el comienzo de la Copa del Mundo.

No habían pasado ni cuatro minutos desde el silbatazo inicial cuando apareció Javier Saviola, delantero que todavía conserva la chispa de sus mejores días, y soltó un disparo cruzado con el que venció a Iker Casillas.

La anotación blaugrana representó un golpe duro para el conjunto merengue, que evidenció una preocupante falta de comunicación en su zona baja. Esa desorganización fue nuevamente aprovechada por el delantero argentino, quien firmó su doblete al minuto 18.

El segundo tanto culé trajo calma a los catalanes, que bajaron el ritmo y cedieron la posesión a los madrileños. El Real Madrid adelantó líneas y generó peligro con mayor frecuencia hasta que, en la recta final del primer tiempo, encontró el descuento desde el punto penal gracias a una brillante ejecución de Fernando Hierro al minuto 38.

En la segunda mitad, el partido perdió la chispa que encendió al estadio durante los primeros 45 minutos. La gran cantidad de cambios en ambos equipos modificó por completo el ritmo del encuentro: las nuevas incorporaciones tardaron en acomodarse y los veteranos que permanecieron en el campo acusaron el desgaste del primer tiempo.

Con el paso de los minutos, las interrupciones aumentaron. Faltas tácticas, choques inevitables y entradas tardías impidieron darle continuidad al juego, que finalmente vio al Barcelona quedarse con el triunfo tras ochenta minutos de un duelo que terminó más trabado que emocionante.