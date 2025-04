Las Chivas, a buscar desesperadamente tres puntos contra Rayados; Monterrey llega golpeado

Al torneo Clausura 2025 le restan cuatro jornadas, que para Chivas son cuatro finales si desea tener un lugar dentro de la fase final. Esta noche juega la primera de ellas y no podría elegir un mejor escenario para pensar en la victoria, ya que enfrentará a unos Rayados de Monterrey sumergidos en crisis institucional y con el vestidor roto.

Es un duelo directo, sí, y Gerardo Espinoza aún no ha ganado como entrenador del Guadalajara en Liga MX, ya que acumula dos empates, con América y Bravos de Juárez, y el reciente tropiezo ante Cruz Azul. Pero si hay una plaza donde el Rebaño se crece es en Monterrey. Chivas no pierde en el estadio BBVA desde 2017. De hecho, Rayados solamente ganó una vez en 10 partidos jugados en el Gigante de Acero, desde su inauguración en 2015. El resto de los encuentros presenta un balance de seis victorias del Rebaño y tres empates.

Sin embargo, este torneo no ha sido el mejor para el Guadalajara fuera de casa. En seis partidos ganó solamente una vez, empató otra y perdió en cuatro ocasiones. Actualmente están en el lugar 11 de la tabla fuera de zona de Play-In, así que para que su sueño de clasificar no se convierta en una humillante pesadilla deben ganar contra un rival dividido entre cuerpo técnico y jugadores. El español Sergio Canales está en duda, por una discusión de escándalo con el técnico Martín Demichelis; el referente del Monterrey recibió 10 puntos por cortarse el pie tras pegarle a una puerta de vidrio y puede que no juegue esta noche.