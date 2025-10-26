Lando Norris podría irse de México como líder del campeonato del mundo

El título de pilotos se pone más al rojo vivo que nunca con la pole position capturada este sábado por el piloto británico de McLaren que si llega a lo más alto del podio podría capturar la cima de la clasificación.

Norris marcó un ritmo impresionante desde la última práctica libre en donde ubicó su MCL39 casi tres décimas y media por encima de sus rivales en Ferrari, lo que acortaron sólo una décima menos, pero que en términos de tiempos de Fórmula 1 es una todavía una buena distancia.

En contraste, su compañero de equipo y todavía líder del mundial, el australiano Óscar Piastri, lució perdido y sin confianza en el auto, lo que lo ubicó al final de la calificación en octavo sitio, a más de medio segundo de distancia de Norris. El número 81 en el dorsal viene en franco declive, ausente del podio en las últimas cinco fechas del calendario de la F1.

Lee también F1: El récord de Ayrton Senna que podría igualar Lano Norris si gana el Gran Premio de México

Si tanto Norris como Piastri sostienen sus posiciones de calificación en la carrera de mañana en el Hermanos Rodriguez, el británico sumaría 25 puntos a su actual cuenta de 332, en tanto que australiano con 346 sólo añadiría 4. Con esto, Norris alcanzaría la cima del campeonato con cuatro carreras todavía por delante en la temporada con 357 unidades, 7 más de los 350 que tendría Piastri al terminar el Gran Premio de México.

También el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, sufriría un duro golpe a sus aspiraciones, ya que si finaliza en el quinto sitio donde calificó, llegaría a 316 puntos, todavía a 30 puntos de los que hoy sostiene Piastri y si Norris gana quedaría a 41 unidades de distancia.