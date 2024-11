Lo que enfrentará este viernes la Selección Mexicana en San Pedro Sula no es cosa menor. Meterse al estadio General Francisco Morazán para disputar los Cuartos de Final de la Nations League de la Concacaf será una gran prueba para los de Javier Aguirre.

Sin embargo, Luis Chávez, jugador del Dinamo de Moscú, se declara listo para el compromiso de Ida en suelo catracho.

"Javier nos ha recalcado en todo sentido estar estables emocionalmente, nos lo dice todos los días, estamos cansados de que lo repita, pero si no es así no lo entenderíamos, lo primordial es que estemos estables en el partido", declaró entre risas el mediocampista mexicano.

Por su parte, el Vasco se dijo obligado de salir con el triunfo esta noche en Honduras, pero más allá del escenario aue será jugar de visita, por lo que significa representar a México fuera del país.

"Obligado siempre está uno a hacer lo mejor posible. La obligación de ser seleccionado nacional, de mostrar, que se vayan orgullosos de tener un buen equipo, hay que hacer nuestro mejor esfuerzo", declaró el timonel Tricolor.

"A eso estamos obligados. El resultado depende de muchas cosas. Tenemos que tomar el partido con la mayor seriedad posible", agregó Aguirre.

Jugar en Rusia ha crecido el futbol de Luis Chávez

El jugar en Rusia no ha sido impedimento para que el exjugador de Pachuca siga siendo considerado para estar en la Selección Mexicana. Al contrario, se siente en óptimas condiciones para representar a su país.

"Yo sabía lo que iba a pasar si me iba. Siempre he sido un jugador trabajador, desde que he sido convocado trato de dar lo mejor de mí, he demostrado que estoy a la altura para seguir siendo convocado", dijo Luis Chávez.

"Siempre es importante ganar, tenemos que dar ese paso. Mostrar nuestras cartas fuertes, dejando la actitud primero y después el funcionamiento va a salir", concluyó el volante.

