La noche que le hacía falta al boxeo se vivió en Las Vegas

Un Chapulín se impone.

La velada arrancó con gran sabor mexicano con la victoria por nocaut del “Chapulín” Salas, quién despachó en el cuarto al tagalo Aston Palicte, en un pleito pactado a 10 vueltas, Salas de la mano del Arquitecto Mendoza en su esquina y con el incondicional apoyo de Jackie Nava y su equipo lograron una victoria de ensueño en Las Vegas y en el marco de una noche memorable, José Manuel Salas mejor conocido como “El Chapulín”, mejoró su record a 13-0 y 10 anestesiados, no le pierdan la vista a este tijuanense que se mueve y muy bien en las 122 libras, de hecho, en su penúltima presentación derrotó de manera unánime a un 23-0 con 19 nocauts.

El “Bandolero” noquea al “Niño”.

La porción de pago por evento abrió con un encuentro entre España y Cuba, Sergio “El Niño” García y Yoenis Téllez se veían los rostros en un combate pactado a 10 giros en las 154 libras, los 2 primeros rounds fueron muy buenos para el español, sin embargo, ya en el tercero en un descuido de García permitió que recibiera un impresionante derechazo a la sien izquierda mismo que mandó al español a la lona, luego de un angustiante conteo, con García tratando de equilibrarse, el referee le permitió seguir, acto seguido vino una andanada de letales golpes del cubano que llevaron a Robert Hoyle a detener atinadamente el combate, al final “El Bandolero” Téllez advirtió que va en busca de los tiburones de las 154 libras, ojo con Yoenis un peligroso superwelter con sangre cubana, para García es su tercer descalabro y el primero por nocaut, antes había perdido ante los ex monarcas mundiales Tony Harrison y Sebastián Fundora.

LEE TAMBIÉN Pumas y sus MEMES tras derrotar al DC United en la Leagues Cup

Como cuento de hadas.

Nadie daba un peso por Alex Santiago antes de enfrentar a Nonito Donaire, pero algo nos decía que el tijuanense se coronaría en su segundo intento y curiosamente ante un filipino nuevamente, en la primera oportunidad fallida fue Jerwin Ancajas. Santiago se coronó de manera unánime ante el “Filipino Flash” Nonito Donaire con una tarjeta de 115-113 y dos de 116-112, en mi opinión la pelea fue mucho mas holgada a favor del mexicano, yo la vi 117-11 al menos, pero al final Santiago se coronó. Esta enorme victoria para el boxeo mexicano viene acompañada de un apellido y familia boxística que es sinónimo de prestigio, me refiero a los Quirarte, encabezados por Don Rómulo legendario entrenador que fue y será parte importantísima de la carrera de Julio César Chávez y otros grandes campeones mexicanos, ahora los Quirarte y México tienen a un nuevo monarca en las 118 libras el del Consejo Mundial de Boxeo, por cierto, hace dos meses nació el “Pequecito” hijo del “Peque” y seguramente fue la mayor motivación rumbo a coronar una carrera ininterrumpida de 14 años en el boxeo llena de sin sabores, pero que hoy le sabe a gloria. ¡Felicidades a los tijuanenses!

¡Siempre en Las Vegas, otra vez las tarjetas!

Si bien no fue la mejor noche de Isaac “Pitbull” Cruz ante Giovanni Cabrera, la verdad es que a pesar del punto que le quitaron por cabezazo, lo vimos ganar ampliamente y de manera unánime, no dividida como los jueces de Las Vegas lo vieron, una tarjeta fue 114-113 para Cabrera, una mas 114-113 para Cruz y la tercera y definitiva fue de 115-112 por el punto menos, “Pitbull” no pudo noquear a un tozudo guerrero de sangre mexicana como Giovanni Cabrera quien demostró que lo que dijo con la boca lo sostuvo con los pantalones. Cabrera se fajó, aguanto vara y aguantó de todo y es que los embates del capitalino eran despiadados y con intenciones claras de arrancarle la cabeza al rival en turno, llamó mucho la atención el que Cabrera saliera prácticamente con la guardia baja y llamó la atención, sobre todo, porque en la esquina tenía a Freddie Roach, sin embargo, insisto, Cabrera tiene muchos pantalones, pues aguantarle 12 rounds a un “perro” mexicano no es fácil. Entrega total de los dos guerreros, Cabrera se ganó el reconocimiento del público y “El Pitbull” la oportunidad de retar a Gervonta Davis por el cetro de las 135 libras de la AMB.

LEE TAMBIÉN Mundial Femenil 2023: ¿A qué hora y dónde ver los partidos del domingo 30 de julio?