La Leagues Cup 2026 llega a México para su cuarta edición

En la última década, la rivalidad deportiva entre la Liga MX y la MLS ha tomado un nuevo impulso, alimentada por duelos directos, el espectáculo del Juego de Estrellas y, sobre todo, por la consolidación de la Leagues Cup como un escenario donde ambos países miden fuerzas.

Para su cuarta edición, el certamen que reúne a los clubes más competitivos de México y Estados Unidos, dará un giro histórico: después de celebrarse íntegramente en territorio estadounidense, en 2026 la Leagues Cup cruzará la frontera para disputarse también en México.

A través de un anuncio difundido en redes sociales, se confirmó que la competencia —que otorgará tres boletos a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027— incluirá una serie de duelos en territorio mexicano. En esta ocasión, Toluca, América y Tigres fungirán como anfitriones, abriendo las puertas de sus estadios para recibir a rivales de la MLS.

El torneo, que se le ha negado a los representantes mexicanos, y que se realizará entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre, permitirá ver en condiciones completamente diferentes a clubes como San Diego FC y Dallas.

LOS PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN MÉXICO