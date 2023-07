La ganadora del Óscar Julia Roberts vuelve a demostrar su pasión por el Manchester United

El reciente debut de Lionel Messi con el Inter Miami desató la locura en Estados Unidos por la dimensión del futbolista argentino.

El campeón del mundo consiguió que estrellas del deporte y del espectáculo acudieran al DRV PNK Stadium​ para verlo en acción.

LeBron James, Serena Williams, Sergio Agüero, Kim Kardashian, Becky G, MarcAnthony y Victoria Beckham fueron algunas de las celebridades presentes en el inmueble miamense.

Por la cantidad de personas que lo practican y lo siguen, el futbol es considerado como el deporte más famoso alrededor del mundo.

Otro ejemplo de la magnitud de este es el que protagonizó Julia Roberts, ganadora del Premio Óscar en el año 2000, al acudir al MetLife Stadium para presenciar el partido amistoso del Manchester United contra Arsenal.

Al finalizar el compromiso, que ganaron los Red Devils 0-2, la actriz estadounidense bajó al vestidor para convivir con los miembros de la plantilla.

La protagonista de Mujer Bonita aprovechó para fotografiarse con los futbolistas del histórico conjunto inglés y para pedirles autógrafos.

Además, recibió como regalo una camiseta con su nombre y el defensa central argentino Lisandro Martínez le obsequió y firmó su propia playera con el número 6.

¿Por qué Julia Roberts volvió a demostrar su pasión por el Manchester United?

Cabe recordar que no es la primera vez que Julia Roberts demuestra su pasión por el Manchester United. Hace algunos meses, la actriz, de 55 años, visitó la ciudad de Manchester y no dudó en acudir a Old Trafford, casa del equipo más ganador de la liga inglesa.

Dicha situación provocó la decepción de Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, ya que, en algún momento, el español declaró que Roberts, junto Michael Jordan y Tiger Woods, era su ídolo.