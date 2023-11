La Bomberita defenderá su máscara en Revolución de la Muerte

Defender su máscara sobre el ring es el reto más importante para una luchadora, y La Bomberita no está libre de esa responsabilidad.Integrante de una dinastía que ha sufrido en este tipo de batallas, la enmascarada no quiere el mismo destino para su incógnita.

Ocho años después de su estreno como gladiadora, la heredera del Bombero Infernal enfrenta este 20 de noviembre el combate más temible en su carrera.

La cita será en el Circo Volador, y siete rivales buscarán descubrir su identidad, algo que no la intimida. "Regresé este año después de estar un tiempo inactiva, lo hice con el pie derecho y lo voy a cerrar mejor. Estoy sorprendida por este reto, pero siempre preparada".

"La máscara es parte de mi vida", advierte la joven esteta, "algo muy preciado para mi, que lleva muchas emociones y sentimientos".

Dos combates previos de este tipo integran su experiencia, y aunque no menosprecia a sus enemigas, tiene bien detectadas a las rivales más peligrosas. "Me preocupan más las chicas con las que no he tenido mucha oportunidad de compartir el ring, como Nix y Candela, no las conozco bien y debo tener más atención en ellas".

SALVAR LA MÁSCARA, LA PRIORIDAD

Sin dudarlo, La Bomberita asegura que salvar la máscara es su prioridad, "porque es parte fundamental de mi personaje".Aunque tampoco oculta que ganar una máscara significa subir un peldaño más, algo genial.

"La mayoría sabemos que son los triunfos que van consolidando una carrera, sería la primera en mi vitrina".

Ser parte de una dinastía, le otorga a La Bomberita un plus a su andar en el ring, un mayor peso. "Es sacrificarte el doble para respaldar al nombre, es una de las razones por las que no me gustaría perder la máscara, así que voy a esforzarme".

Poco ha hablado con su padre, El Bombero Infernal, acerca del duelo que le aguarda bajo la promoción de la empresa WWS. Pero no olvida que "siempre le ha recomendado sacar la casta por lo que quiero".

La Revolución de la Muerte aguarda a La Bomberita, quien está lista para saborear la victoria. "Estoy concentrada en el objetivo, tranquila y consciente de que cualquier descuido puede costar caro".