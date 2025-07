Keylor Navas se despide de Newell's Old Boys con mensaje en redes; "Mi lealtad fue total"

Después de días de incertidumbre, Keylor Navas terminó su etapa como guardameta de Newell's Old Boys, escuadra argentina que le permitió continuar su carrera tras quedar en libertad por parte del PSG.

Navas, quien tuvo una brillante participación en la Copa Oro con la Selección de Costa Rica, decidió seguir su carrera en México, aceptando la oferta de Pumas e incluso ya buscando resolver sus problemas de visado para poder jugar en la Liga MX.

Lee también Leyendas de América y Guadalajara se pelean en pleno partido; tuvieron que ser separados por el árbitro

Ya en tierras aztecas, y tras la enorme cantidad de insultos que recibió, el tico rompió el silencio y, mediante sus redes sociales, dedicó un emotivo mensaje de despedida para la afición, asegurando que siempre fue leal a la institución.

"Me voy con la frente en alto, sabiendo que mi profesionalismo y lealtad con este club fue total. Me llevo en el corazón a todas esas personas que nos acogieron con cariño verdadero, tanto a mí como a mi familia, con afecto genuino desde el primer día.Gracias por los mensajes, el afecto y la energía que los caracteriza.Aunque a veces el silencio pueda parecer ausencia, nunca me detuve. Siempre estuve entrenando con disciplina, preparándome con fe, confiando en que Dios abriría la puerta correcta en el momento indicado.Por eso agradezco profundamente a cada club que se interesó en mí, que vio más allá del ruido y confió en mi trayectoria y compromiso. Cada llamada, cada oportunidad, cada gesto de confianza lo guardo con gratitud. A cada uno de ellos, gracias", escribió.

Lee también Jugadoras de Chivas se unen contra Chicharito Hernández; rechazan sus declaraciones

El exjugador del Real Madrid, quien se sumará al proyecto de Efraín Juárez, añadió que luchó cada minuto en la cancha por los colores, y señaló que en el deporte hay reglas que no siempre son comprendidas por la afición.

"Cada partido vivido fue una forma de agradecer: atajando con el alma, luchando por permanecer con seriedad, entrega y fe, uniendo al grupo, motivando a mis compañeros y dejando todo bajo el marco.El futbol tiene reglas que muchas veces no se ven desde fuera. Y cuando uno ama profundamente a un club, como ustedes aman a Newell’s, es natural querer que todo sea perfecto, sin margen para dudas ni vacíos.Lo comprendo y lo respeto. Yo me voy en paz, con alegría, sabiendo que mi profesionalismo y lealtad con este club fue total", finalizó.