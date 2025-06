Julio César Chávez continúa sufriendo por la pelea del Canelo Álvarez vs Scull: "Fue un cochinero"

En el último combate de Saúl 'Canelo' Álvarez, donde enfrentó a William Scull, hubo una gran cantidad de comentarios negativos hacia la pelea por la falta de espectáculo sobre el ring, siendo Julio César Chávez uno de los detractores de este enfrentamiento.

Chávez ya había comentado su disgusto a este combate que se llevó a cabo en Arabia Saudita para cumplir con el deseo del jeque Turki Al-Sheikh, quien quería llevar a su país al Canelo para seguir ampliando los eventos que ya ha tenido.

Ante esta situación, Julio César Chávez fantaseó con todo lo que le podrían haber pagado a él si estuviera peleando en esta época. "Imagínate,¿si me tocara en este tiempo cuánto habría ganado yo?", comentó la leyenda del pugilismo en el podcast de KOlmenero.

El César del boxeo estuvo presente en aquel combate en Arabia Saudita, donde el Canelo peleó en punto de las 6 de la mañana en horario local-las 10 de la noche de México-pero terminó muy decepcionado de este combate.

"Para pelear se necesitan dos, pero de perdida hay que perseguirlo, dar un poco más de espectáculo. Fue una pelea totalmente decepcionante.Fui desde México hasta Arabia para ver ese cochinero. Pero fue el cubano que no se paró en toda la pelea", aseguró Chávez.

El siguiente combate del Canelo será contra Terrence Crawford, un peleador al que Julio ve como un gran rival, pero con la desventaja de subir dos categorías para enfrentar al mexicano, aunque aún así considera que será un rival difícil para Álvarez.

"Crawford es un gran peleador, lo he visto y es un peleadorazo, pero en su peso. No puedes ganarle a un peleador subiendo tres divisiones, por más bueno que seas es imposible. Solamente que le cortes a aquel una mano o llegue sumamente mal preparado. Le va a dar la pelea, claro, porque Crawford es un peleadorazo, pero no veo por dónde le gane, es mucho peso, mucho", explicó.

Este combate entre Canelo y Crawford está pactado para el próximo 13 de septiembre, aunque todavía están por definir el escenario para la pelea que servirá para celebrar el Día de la Independencia de México.