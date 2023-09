Julián Quiñones y Kevin Álvarez, a brillar en su primer Clásico Nacional

Esta noche en el Clásico Nacional, América depositará sus más altas posibilidades de vencer al Guadalajara en dos piezas fundamentales: Kevin Álvarez y Julián Quiñones. Será para ambos su primer Clásico Nacional y además, en su primer torneo con las Águilas, se han convertido en parte fundamental en el esquema de para André Jardine. "No se trata de mí, se trata de la institución, creo que no importa quien haga el gol en estos partidos, lo importante es que el equipo se vea bien y gane", declaró Julián Quiñones en el Media Day del Clásico de México. Debido a una expulsión, Kevin Álvarez no pudo disputar su primer Clásico como americanista frente a Cruz Azul; sin embargo, esta noche estará en su primer gran duelo y se dice ilusionado."Me han dicho que es algo que se vive diferente. Yo procuro dar lo mejor cada partido y así será... Es algo muy emocionante, siempre he querido jugar un Clásico, va a ser algo impresionante", declaró el zaguero mexicano.

Henry Martín ya será convocado para esta noche en el Estadio Azteca y aunque se desconoce cuántos minutos jugará, Quiñones espera poder compartir el ataque junto a “La Bomba”. "Henry Martín es un gran jugador y lo demostramos cuando jugamos juntos en la Leagues Cup. Me abrió las puertas, me ha orientado y no importa quién haga los goles", aseveró el colombiano.

Si bien, aún no era jugador del América cuando fueron eliminados por el Guadalajara, el joven lateral azulcrema considera que eso ya es cosa del pasado y las ganas de ganar en estos partidos siempre imperan. "Yo creo que no es por lo que pasó, sino por lo que representa el Clásico. Siempre salimos así y el sábado no va a ser la excepción", explicó Álvarez, quien lleva un gol en el certamen. Quiñones, con cuatro tantos y dos asistencias, es de los mejores delanteros en la Liga MX y eso no lo deslumbra de cara al choque. "Yo siempre tengo motivación. Es un Clásico y seguramente la motivación será más de lo normal”.