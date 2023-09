Veljko Paunovic, un enamorado del Clásico Nacional

Veljko Paunovic no lo puede ocultar, ha quedado prendado del Clásico Nacional, el América contra Chivas simplemente lo encantó.

El serbio español Veljko Paunovic, entrenador del Guadalajara, vivió el semestre pasado tres enfrentamientos directos contra las Águilas, ganando un solo partido, eso sí, el más importante, la semifinal de vuelta en pleno estadio Azteca.

Ese juego. Esa remontada. Esa pasión la compara con lo que sintió cuando fue campeón del mundo Sub 20 en el Mundial de Nueva Zelanda en el 2015, cuando Serbia a su cargo, venció a Brasil.

La rivalidad en el Clásico Nacional lo acepta, “es tremenda y apasionante. Lo sentí en todos los juegos del año pasado (una de liga y dos en Liguilla), pero sobre todo en la semifinal de vuelta (la cual ganó Chivas 3-1 en el estadio Azteca), fue algo que se aproximó a la alegría de la final contra Brasil en el Mundial Sub 20”.

Así que el Clásico Nacional simplemente hizo que el serbio-español, creyera mucho más en los alcances del futbol mexicano: “Fue muy profunda la experiencia, la emoción que sentí ese día me marcó y me dejó una profunda huella en lo que significa en Clásico Nacional… En mi caso trasciende porque al no ser mexicano, sentir esa emoción es algo único”.