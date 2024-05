Martín Anselmi se rinde ante sus jugadores, tras vencer al Monterrey: “Son muy valientes”

El Cruz Azul cumplió y se llevó un triunfo de oro en la cancha del Monterrey, durante la ida de las semifinales del Clausura 2024, en un partido donde sufrieron en la recta final del mismo.

Martín Anselmi, director técnico de la Máquina, destacó la entrega y la ejecución del plan por parte de sus jugadores.

“Me sorprenden cada vez más porque tienen un deseo, unas ganas. Son realmente muy valientes. No les importa el escenario, el rival, ellos van y juegan. Y eso, más allá de cualquier resultado, es un triunfo. Con relación a las cábalas, qué sé yo, no sé, no se las pregunto. No tengo idea", declaró en conferencia de prensa al finalizar el partido.

Después de ponerse en ventaja al minuto 33 con el gol de Carlos Rotondi, el Cruz Azul se replegó y aguantó el marcador a su favor, a pesar de los intentos de la Pandilla de igualar la serie.

“Es un rival con muchísima jerarquía, sale uno y entra otro que te llevan. Yo creo que fue más mérito de Monterrey llevarnos contra nuestro arco, que es por ahí lo que intentamos plantear. También es natural eso que se dé en el juego, en un escenario con mucho calor, con tan poco tiempo del partido anterior y el rival con muchas patas… Y bueno, hay que saber sufrir un poco. Creo que estamos preparados para eso” concluyó.

¿Cuándo y dónde ver la Semifinal de Vuelta?

Domingo, 19 de mayo

Cruz Azul vs Monterrey/ 18:00/ TUDN y ViX Premium.