Julián Quiñones inició la temporada con gol; así fue el tanto del mexicano con el Al-Qadisiya

En la temporada 2024-25 de la Liga Profesional Saudí, Julián Quiñones, entre liga y copa, convirtió 25 goles en su primera campaña con el Al-Qadisiya.

Una lucha constante que mantuvo por pelear el título de goleo. No lo logró, pero se confirmó como uno de los grandes fichajes de la temporada; este año, el mexicano quiere seguir demostrando.

Hoy se presentó en el inicio de la temporada del futbol saudí y lo hizo con gol, en la victoria del Al-Qadisiya contra el Al-Najma SC.

El ex delantero del Atlas y del América, hizo su primer gol de la campaña frente a su afición, al minuto 45; su tanto significó el segundo de los rojos.

Quiñones acompañó la buena jugada colectiva de sus compañeros y al segundo poste apareció Julián para empujar el esférico. Gran gol del Al-Qadisiya.

Mateo Retegui convirtió al minuto 5 y al 90+5 los otros dos goles del triunfo; Ali Jasim al 54’ descontó para el Al-Najma SC.

Quiñones no fue convocado por el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, para la Fecha FIFA de septiembre, en la que México enfrentará a Japón y a Corea del Sur.

