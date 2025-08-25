Julián Araujo, en el radar del Sevilla; el jugador mexicano sería solicitado por Matías Almeyda

Matías Almeyda, actual entrenador del Sevilla, volvería a confiar en un jugador mexicano para llevarlo a su equipo y buscar, a su lado, obtener grandes resultados.

El extécnico rojiblanco, quien tuvo un paso por Grecia, ahora tendría en el radar a Julián Araujo, uno de los defensores con experiencia en el balompié europeo, y quien regresaría a España para la presente temporada.

De acuerdo con medios ibéricos, Araujo es una de las opciones del equipo sevillano, que ante algunas bajas ha comenzado el análisis del futbolista de la Selección Mexicana, con la intención de sumarlo al proyecto.

El reporte agrega que, en los siguientes días, ambas partes buscarán llegar a un acuerdo, una buena noticia para el exjugador del FC Barcelona, quien espera recuperar la forma para luchar por un lugar en la Copa del Mundo de 2026.

En la más reciente temporada, Araujo no logró ganarse un lugar en el AFC Bournemouth, club de la Premier League, que ante la oportunidad de darle salida, buscará concretar el acuerdo.

En el pasado, el mexicano tuvo un paso por España, en especial con el UD Las Palmas durante la temporada 2023-24, donde disputó 28 partidos y se mostró sólido en la zona baja.