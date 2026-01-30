José Ángel Martínez cuelga goggles, gorra y traje de baño

Después de una carrera forjada brazada a brazada, con constancia y mentalidad inquebrantable, José Ángel Martínez dice adiós a la natación competitiva.

Se retira uno de los nadadores que más entregó a México, un atleta que construyó su historia con disciplina, resiliencia y una profunda pasión que lo llevó a lo más alto.

Exnadador olímpico, Martínez cierra su carrera dejando un legado vigente en el cronómetro: Ocho récords nacionales actuales.

Marcas que reflejan no sólo talento, sino años de trabajo silencioso y exigente. En alberca larga impuso el récord del 200 metros combinado, con 1:59.79 minutos. Mientras que en alberca de 25 metros posee las marcas de: 100 m libre (48.15 segundos), 100 m espalda (53.09), 50 m mariposa (22.69), 100 m mariposa (50.46), 200 m mariposa (1:51.39 minutos), 100 m combinado (52.89 seg) y 200 m combinado (1:54.64).

Su trayectoria internacional respalda una carrera sólida y consistente. Participó en Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos, Grand Prix y Juegos Centroamericanos, siempre defendiendo los colores de México con orgullo. El punto más alto de su carrera lo alcanzó al clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en los que compitió en la prueba de 200 metros combinado individual.

Desde 2018, José Ángel formó parte de acuática nelsonvargas, club en el que también se convirtió en referente y líder.

En el plano personal, la natación también le regaló uno de los logros más importantes en su vida. Está casado con Sydney Pickrem, destacada nadadora canadiense y medallista olímpica, con quien comparte no sólo su vida, sino la pasión por el alto rendimiento y el deporte.

Al hablar de su despedida, Martínez asegura que “no te llevas las medallas ni los récords, te llevas las memorias, las personas”.