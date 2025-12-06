Jordi Alba y Sergio Busquets se despiden; cuelgan las botas, tras coronarse con el Inter Miami

Jordi Alba y Sergio Busquets pusieron este sábado la última piedra a su exitosa trayectoria deportiva haciendo lo que mejor saben: ganar un trofeo.

La victoria del Inter Miami este sábado en la final de la MLS Cup, ante el Vancouver Whitecaps, supuso el cierre de dos carreras repletas de títulos para los dos jugadores catalanes, que se retiran como figuras fundamentales en la historia reciente del Barcelona y de la selección española.

Alba, de 36 años, y Busquets, de 37, habían anunciado que se retirarían del fútbol al finalizar esta temporada, y marcaron en el calendario este 6 de diciembre como la fecha deseada para ello.

La MLS Cup era el título más relevante a nivel doméstico que faltaba en sus vitrinas, y la celebración es todavía más alegre después del varapalo que el Inter Miami se llevó hace un año, cuando cayó en primera ronda de 'playoffs' tras quedar campeón de la fase regular.

Como si los jugadores hubieran querido regalarle a Alba y a Busquets una despedida soñada, el Inter Miami se mostró casi intratable en las eliminatorias por el título, con cinco victorias de gran contundencia y una derrota.

El triunfo de este sábado también conlleva un aroma a venganza, puesto que los Vancouver Whitecaps eliminaron al Inter Miami el pasado mayo en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Lee también Dinamarca, la favorita para ser rival de la Selección Mexicana; el tercer contrincante se definirá en marzo

El paso de Alba y Busquets por el Inter Miami

Tanto Alba como Busquets siempre fueron titulares indiscutibles para Gerardo 'Tata' Martino, durante el primer año y medio en Miami, y posteriormente para Javier Mascherano.

En dos temporadas y media en Miami, Busquets acumuló 116 partidos en los que anotó un gol, pero sobre todo sirvió de pegamento entre un ataque arrollador y una defensa extraordinariamente frágil.

Aunque su capacidad física no fue la misma que en el Barcelona, donde debutó a las órdenes de Pep Guardiola en 2008 procedente del filial y pasó 15 temporadas, su posicionamiento y su calidad técnica compensaron el paso de los años.

Alba se quedó en 103 partidos con el Inter Miami, en los que anotó 15 goles y repartió decenas de asistencias arrancando desde la banda izquierda. Su conexión con Messi, que se remonta a la época del Barcelona, propició incontables ocasiones y tantos para los de Miami.

Además, el desempeño del lateral le permitió acabar la temporada 2024 en el once ideal de la MLS y ser votado para el Partido de las Estrellas de este año.

Lee también Javier Aguirre tras su encuentro con Lionel Scaloni: "Muy rompe huev*s"

Futuro en el banquillo y en la directiva

Busquets y Alba seguirán ligados al futbol tras su retirada, aunque cada uno desde una posición distinta. Mientras el volante dijo que se tomará un año sabático antes de lanzarse hacia una carrera como entrenador, el lateral se centrará en el proyecto del CE L'Hospitalet, equipo de su ciudad natal y del que forma parte de la directiva junto a su excompañero en el Barcelona,Thiago Hernández.

Ambos dejan dos carreras brillantes y casi paralelas. Busquets formó junto a Xavi Hernández y Andrés Iniesta uno de los centros del campo más victoriosos en la historia del futbol, tanto con el Barcelona como con España.

Tres Champions, nueve Ligas, siete Copas del Rey, siete Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes con el Barcelona, además de un Mundial y una Eurocopa con la selección española, junto a los tres títulos con Inter Miami, son el balance de Busquets, en casi veinte años de carrera.

Alba jugó siete años en las categorías inferiores del Barça, pero debutó en primera división con el Valencia. No fue hasta 2012 cuando fichó por el equipo culé, con el que conquistó seis Ligas, cinco Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa.

Además de los tres trofeos con el Inter Miami, el palmarés de Alba también cuenta con la Eurocopa de 2012, en la que anotó un gol en la final contra Italia, y con una Liga de Naciones con España.