Santa Clara, Estados Unidos.— Las selecciones de Jordania y Argelia saltarán hoy a la cancha del estadio Levi’s con una obligación: Ganar para maquillar el debut con derrota en el Mundial, y el deseo de que haya un perdedor en el choque que horas antes jugarán Argentina y Austria.

Los Valientes y los Zorros del Desierto necesitan los tres puntos, en juego para cerrar la segunda jornada del Grupo J, con la cuota mínima obligatoria para llegar al tercer partido en condiciones de pelear por un sitio en la ronda de dieciseisavos de final.

Perder esta noche, para cualquiera, significa decir adiós.

Jordania cayó en el debut (3-1) ante Austria y Les Fennecs fueron atropellados por la magia de Lionel Messi y su triplete.

La obligación de los dos se resume en ganar o ganar y —en el terreno de las probabilidades— la primera opción parece tenerla Argelia, por la mayor experiencia de sus jugadores, frente a un rival que ha llegado a su primer Mundial con la promesa de fastidiarle a la vida a muchos.

Jordania, semifinalista en la Copa Asiática, llega a su segundo partido con la sensación de que —superado el debut— lo peor ya pasó, y que cualquier logro será ganancia, según su entrenador, el marroquí Jamal Sellami.

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Los Zorros del Desierto, dirigidos por el bosnio Vladimir Petkovic, han llegado con una plantilla en la que destacan los experimentados Ibrahim Maza, Rayan Aït Nouri, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa, Riyad Mahrez y Mohamed Amoura.

Jordania, más segura en el rol defensivo de su juego, cree que si mantiene su ADN y encuentra en gran día a su estrella, Mousa Al-Tamari, y al punta Ali Olwan, cualquier cosa puede pasar.

Aunque la necesidad apremia, jordanos y argelinos se han permitido soñar.

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