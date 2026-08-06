Culiacán, Sin.- La ventana fitosanitaria para exportar chiles a los Estados Unidos se cerró desde el pasado 15 de mayo, por lo que se investiga de donde pudo proceder algún lote de chile jalapeño presuntamente contaminado que provocó un brote de salmonelosis en los Estados Unidos.

Ramón Gallegos Araiza, Subsecretario de Agricultura en el Estado dijo que causó sorpresa la información que se ha divulgado sobre este tema, cuando en Sinaloa, se cuenta con diversos controles sobre la inocuidad alimentaria por parte de los horticultores.

Subrayó que la entidad destaca a nivel nacional por los estrictos controles sanitarios que se tienen en todos los productos del campo que se exportan, entre ellos, el chile jalapeño, cuyas cosechas concluyeron hace casi dos meses.

Subrayó que la entidad destaca a nivel nacional por los estrictos controles sanitarios que se tienen en todos los productos del campo. Foto: Paola Gamboa / EL UNIVERSAL

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Los chequeos son continuos en los campos de cultivo y empaque, acompañando a los oficiales sanitarios, ya que se tienen normas muy estrictas para cumplir con las disposiciones de exportación al vecino país del norte.

El Subsecretario de Agricultura del estado externó que ante las versiones de que el brote de salmonelosis que cubre 27 estados de la Unión Americana, donde se han presentado 340 personas afectadas, provino de un productor de chile jalapeño de origen sinaloense, obliga investigar el hecho.

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Destacó que esta situación que se presenta en Estados Unidos no pone en riesgo las exportaciones, sin embargo, se tiene que verificar si algún productor, en uno de sus lotes, tuvo alguna posible contaminación para focalizar el origen.

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Gallegos Araiza, sin descartar que, en alguna zona, donde se acentúo la sequía, el agua utilizada para el riego, pudo estar contaminada y no fue tratada, se tiene que identificar el origen, si el hecho proviene de algún campo sinaloense.

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