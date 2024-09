Javier Aguirre ya tiene equipo completo para los partidos amistosos de México

Javier Aguirre y su cuerpo técnico ya trabajaron con equipo completo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Con las incorporaciones de Luis Chávez (Dínamo de Moscú), Orbelín Pineda (AEK Atenas) y Johan Vásquez (Genoa), que reportaron la noche del lunes desde Europa, el Vasco dirigió su segundo entrenamiento como estratega de México.

La penúltima práctica en la Ciudad de México, antes de viajar a Los Ángeles mañana, estuvo dividida en dos partes: por la mañana se llevó a cabo en la cancha (90 minutos) y por la tarde tomaron sesión de video.

Asimismo, el cuerpo técnico de la Selección Nacional, donde ya trabaja Rafael Márquez, presenció el entrenamiento de la categoría Sub-23, que dirige Ricardo Cadena y que se alista para disputar dos encuentros amistosos (6 y 10 de septiembre) frente a su similar de Panamá

El combinado nacional viajará mañana a California para terminar su preparación de cara al debut de Javier Aguirre en su tercera etapa al frente del Tricolor, frente a la Selección de Nueva Zelanda, el primero de dos partidos que encararán en esta Fecha FIFA.

El segundo choque será en Arlington, Dallas, contra la selección de Canadá (10 de septiembre).

“Cuando me entero de que soy seleccionado con la Mayor no me lo creía, pienso que no estoy viviendo en una realidad. Es un sueño que llevo persiguiendo desde hace muchos años. Pero esta vez el futbol y la Selección me dan esta oportunidad y hay que aprovecharla al máximo”, declaró Alex Padilla, portero del Athletic de Bilbao que vive su primera aventura como elemento de la Selección Mayor de México.

En esta convocatoria, el joven arquero de 21 años peleará un lugar en la meta con Luis Ángel Malagón (América) y Raúl Rangel (Guadalajara).