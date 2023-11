Javier Aguirre rompe el silencio, tras la derrota del Mallorca: "La responsabilidad sola y máxima es mía"

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, valoró este sábado la competitividad de su equipo en la derrota por 1-0 contra el Atlético de Madrid, consideró que su conjunto sale "reforzado" para los próximos tres encuentros "fundamentales" y remarcó que cuando Amath Ndiaye tiró "al palo largo" ante Jan Oblak "se esfumaron las ilusiones" de su equipo en el Cívitas Metropolitano.

"La verdad es que, cuando vi a Oblak que se quedaba, pensé que estaba más claro. Si Oblak hubiera salido a por él habría dudado más, pero cuando vi que se queda estaba más claro, pero cuando la tira al palo largo se esfumaron nuestras ilusiones. Dolió, dolió", lamentó en la rueda de prensa al término del duelo contra el Atlético de Madrid.

A nivel general, para él, a su equipo le faltó "quizá un pelín de audacia". "Quizá sostener tanto tiempo al Atlético de Madrid es complicado. Los últimos minutos ya daba igual perder por uno que por tres y nos soltamos un poco las velas, nos fuimos para adelante y tuvimos oportunidades, un remate abajo, un cabezazo, este remate de Amath...", recordó.

"El gol de Griezmann nos obligó, sin perder el orden y el trabajo, a estirar un poco. No alcanzó. Pero el equipo, a pesar de la derrota, sale reforzado en cuanto a que sabe competir. No ganamos, pero competimos. Aquí no ha ganado nadie al Atlético de Madrid, ni siquiera lo han empatado. El Mallorca sale reforzado para los tres partidos que tiene ahora en casa", continuó el entrenador mexicano.

Su equipo sólo ha logrado una victoria en 13 partidos de Liga. "Es un bagaje muy pobre. Quizá no merecemos más. Esto habla de que la Liga es muy difícil ganar. Somos un equipo que competimos, pero nos faltan cosas para ganar y esto es trabajo mío, evidentemente elegir bien las piezas, trabajar mejor seguramente y hacer algo distinto para que el equipo encuentre la portería y conseguir puntos", apuntó.

"Hemos fallados en las áreas y este partido es un claro ejemplo de ello. La responsabilidad sola y máxima es mía. El culpable de la derrota soy yo. Nos han condenado muchos errores individuales que el año pasado quizá no se notaban y acertábamos todo lo que tirábamos y este año no acertamos con las dos que tuvimos hoy", lamentó.

"El porvenir del equipo es en mayo. Ahí hay que ver si somos capaces. Hay tres equipos por debajo de nosotros. Estamos en noviembre. Los próximos tres partidos son fundamentales, sobre todo para cosechar más o menos en relación a lo que hemos sembrado. Ahora mismo estamos en un déficit en lo que hemos conseguido y lo que trabajamos en los partidos", dijo Aguirre, que después de 500 partidos en la Liga española, se sabe "un poco la historia", cuando fue preguntado por si su futuro puede estar en juego en los próximos duelos.

El técnico fue recibido con una gran ovación en su reencuentro con el Atlético de Madrid. "La gente es muy generosa conmigo. Siempre se portaron bien, siempre nos tenemos un respeto y un cariño mutuo. Yo también tengo un cariño especial por este club", afirmó el técnico, que cree que Griezmann está entre "los tres mejores jugadores" actuales de LaLiga.