Isa Haas es el segundo refuerzo del América Femenil para el Clausura 2026

América Femenil tiene sangre nueva en la zaga central. Isa Haas, de 24 años de edad, aterrizó en la Ciudad de México para reportar con las Águilas este martes 30 de diciembre de cara al Clausura 2026.

La brasileña proveniente del Cruzeiro, llega al nido de Coapa con un contrato que se estima tendrá una duración de 3 años, en un fichaje que además se convierte en el segundo más caro en la historia del futbol de Brasil, solo por detrás del traspaso de Amanda Gutierres al Boston Legacy.

La nueva jugadora azulcrema (que costó al rededor de 600 mil dólares) aportará juventud, garra y seguridad en el sector defensivo del equipo, pues incluso se ha consolidado como pieza clave en la Selección Brasileña, con quien conquistó la Copa América en agosto.

“Hola, soy Haas y ya soy Águila”, fueron sus primeras palabras como futbolista del América, con una sonrisa en el rostro, una sudadera y bufanda del club de Coapa, en su llegada a la CDMX luego de unas vacaciones por Europa.

Haas enfrentará el reto de ser uno de los refuerzos más importantes que tendrá el futbol femenil mexicano en el próximo torneo. América debuta en el Torneo Clausura 2026 el lunes 5 de enero con una visita a Santos en Torreón.

Las dirigidas por Angel Villacampa encararán este certamen con sed de revancha luego de que perdieran el título del Apertura en la final contra Tigres a finales de noviembre.