Irak y Bolivia, a definir al último invitado al Mundial 2026

Monterrey.— El último boleto a la Copa del Mundo 2026 se definirá esta noche en el Gigante de Acero. Con los ojos del planeta puestos en México, Bolivia e Irak lucharán por ver cuál será la selección número 48 en clasificar al torneo.

Óscar Villegas, director técnico de La Verde, mencionó que “esperamos que haber jugado ya en este estadio nos sirva como ventaja, que la carga emocional que ha significado este partido también, por estar motivados de estar en este momento que tanto hemos soñado, así que esperamos que todo juegue en nuestro favor y tengamos una selección fuerte, que juegue tranquila”.

El estratega de los Leones de Mesopotamia, Arnold Graham, reconoció que “Bolivia tuvo más preparación que nosotros, ya jugaron contra Surinam, pero al mismo tiempo es un solo partido y la preparación que hemos tenido ha sido muy buena”.

El último boleto, en juego.