Ikaro, luchador mexicano sufre terrible lesión en el cuadrilátero; sus rivales acudieron en su ayuda

La lucha libre mexicana fue escenario de una terrible lesión, al ver a uno de sus exponentes entregar todo en el cuadrilátero y salir en camilla rumbo al hospital.

No es un secreto que el pancracio es una disciplina de alto riesgo. Un ejemplo de ello ocurrió este domingo en la Arena del Valle, en Ecatepec, Estado de México, inmueble que en su tradicional función dominical, vio a uno de sus estetas salir lastimado.

Se trata del joven Íkaro, quien formó parte de la cartelera junto a nombres como Solar Jr., El Machote y Máscara Año 2000 Jr., y quien lamentablemente sufrió una escalofriante lesión en su brazo izquierdo.

Las lamentables imágenes ocurrieron en una de las luchas iniciales del evento, en la que Íkaro intentó hacer un movimiento a Solar Jr., pero, para su mala suerte, no salió como se esperaba y su brazo derecho quedó atorado.

De inmediato, al ver el brazo de su rival fuera de lugar, Solar Jr. pidió el ingreso de los doctores, quienes tardaron en subir al ring para atender al gladiador.

La espera por los servicios médicos fue tan larga que sus rivales no dudaron en rodearlo para tranquilizarlo y, de paso, intentar acomodar su extremidad para aliviar el dolor.

Íkaro compartió novedades sobre su estado de salud

Mediante sus redes sociales, y horas después del terrible momento, Íkaro realizó una transmisión en la que agradeció los mensajes de apoyo de la afición y de sus compañeros, quienes estuvieron al pendiente.

"Estoy bien. Mis compañeros trataron de tranquilizarme. El médico de la comisión anda en muletas y por eso no llegó rápido al ring. Quería que me acomodaran el brazo. Estoy agradecido con Solar Jr. Les pido que no se juzgue ni se critique a nadie. Hay que esperar las placas y que no sea nada grave", mencionó.