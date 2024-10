Gabriel Caballero: Los naturalizados no son salvadores en la Selección Mexicana

Puebla.— El empate (2-2) frente al Valencia en el estadio Cuauhtémoc, más allá del ridículo resultado, quedará marcado por el debut de otro naturalizado en el Tricolor.

Ahora tocó el turno de Germán Berterame, delantero del Monterrey, quien se presentó como nuevo elemento mexicano y una opción más para Javier Aguirre.

Gabriel Caballero, argentino naturalizado que el Vasco llevó al Mundial Corea del Sur-Japón 2002, habló con EL UNIVERSAL Deportes sobre la situación de Berterame.

“A veces pensamos que, porque es naturalizado, tiene que hacer lo que no hacen los otros 10 del equipo, pero no es cierto. El futbol es un juego de conjunto y cada uno debe cumplir una función. En esa posición, si un técnico se convence más por el naturalizado, lo llama y listo. La exigencia es la misma para todos, no hay mayor”, lanzó.

Para Caballero, la polémica en torno a este tema es normal. Además, considera que en la Selección Nacional nunca se tendrá contentos a todos, ya sea afición, medios de comunicación o exfutbolistas.

“En Selección, siempre hay quien falta y alguien que va a sobrar. Nunca nos pondremos de acuerdo. No lo veo como algo raro, hay que entender las críticas”, aseveró.

Aunque ve condiciones en Germán, el ex del Pachuca y el Santos considera que el futbolista que llegue a la Selección Mexicana debe tener años buenos en el futbol nacional y no sólo ser considerado por una campaña buena.

“Debe tener cartel, hacer cosas buenas. No por un torneo bueno, ya es considerado jugador de Selección. Eso tiene que ser paulatino y ganarse todo con lo que hace en sus equipos. Hay jugadores que están preparados para estar en Selección y otros que no”, concluyó.