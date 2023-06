Fernando Hierro da la cara tras la derrota de Chivas y termina con el humo que ronda en el equipo

El director deportivo del Guadalajara, Fernando Hierro, habló por vez primera tras caer ante Tigres el pasado fin de semana en la final del Clausura 2023.

De entrada, para quienes pedían la salida del técnico Veljko Paunovic, fue contundente porque “Veljko ha hecho un trabajo extraordinario”.

Respecto a la plantilla, destacó muchas cosas, pero entre las más importantes está que —desde su llegada— no se habla de otra cosa más que resultados y forma de juego.

“Los chicos han dejado el alma. Los chicos han dejado la vida por conseguir ese sueño, se han dado seis meses sin problemas. Seis meses que se habla de futbol con unos días mejores que otros, un día buenos resultados otros peores pero en eso hemos sido ejemplares, porque los jugadores han creído en su entrenador y él, con un trabajo extraordinario”.

Hierro dijo estar golpeado en el ánimo en los dos primeros días, pero conforme han pasado las últimas horas, ya está listo para continuar su proyecto y más fuerte que nunca porque como deportista, ha aprendido que la única manera de colocarse en el lugar que desea, es trabajar y dándole vuelta a la página, espera que la afición haga lo mismo.

“Dolidos por todo lo que rodeaba al partido, por nuestra gente, por ver el estadio así, por el amor que nos dieron, el apoyo y hacía tiempo que no vivía algo así, eso es de agradecer a la gente, le agradezco mucho a la afición. Todos los departamentos han trabajado duro en esta final, pero es deportes”.

¿Habrá refuerzos para el Rebaño?





Luego se metió al tema de los refuerzos, sabiendo que hay algunos que son inalcanzables para la institución porque ya no están dispuestos a pagar cifras estratosféricas y no serán más los patrocinadores de la Liga MX.

Los nombres que están en órbita del Guadalajara son muchos, a los cuales en algunos casos le causa cierta incredulidad por las cifras que se manejan y que el club mientras él esté, no hará contrataciones que pongan el riesgo el tema financiero del club.

Así que elementos como Carlos Vela o Javier Hernández, en este momento, no son alternativas para el club, debido a lo que ganan, son inalcanzables para el club y eso se lo ha manifestado a los altos mandos de la institución.

"Tenemos que ser coherentes, saber a dónde podemos ir, podemos querer jugadores que no pueden venir o que su club no los va a dejar. Para eso tenemos las juntas, hay una cantidad de cosas, una cosa es el mercado mexicano, otra el europeo, nosotros somos un club de jugadores mexicanos, el mercado interno es muy caro, una cosa es querer y otra que su club lo quiera traspasar, y también hay clubes que me han preguntado por jugadores que tenemos"

Respecto a nombres que se mencionan están cerca de ser fichados por Chivas, mencionó que es un tipo que trabaja de manera muy profesional, así que Alan Pulido y Ricardo Marín entre otros, lo dejó en supuestos, por ahora.

"Debo tener un entorno muy grande, salen tantos nombres, han salido muchos. Mi entorno es íntimo, somos muy profesionales, no nos dedicamos a contar historias. Ya me conocen, la dirección deportiva la entiendo así, seré un tipo discreto, acertaré o no, no voy a cambiar, no me voy a dedicar a otra cosa que no sea trabajar, son muchos nombres, la gente habla, lo mejor que puedo hacer es callar y seguir trabajando".