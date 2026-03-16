Exfigura de la Liga MX toma la dirección técnica del León

El Clausura 2026 de la Liga MX ya comenzó a cobrar facturas en los banquillos. León se convirtió en el primer equipo en mover piezas tras confirmarse la salida de Ignacio Ambriz, un técnico con experiencia y recorrido que decidió poner punto final a su segunda etapa con La Fiera.

La derrota por goleada (0-3) ante Tijuana fue el episodio definitivo. Fue el propio estratega quien anunció su renuncia durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, lo que de inmediato desató una ola de especulaciones sobre quién tomaría las riendas del conjunto esmeralda en la Primera División.

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Horas más tarde, el ruido se transformó en certeza: el elegido sería Javier Gandolfi. El exdefensor argentino, con pasado como jugador de Xolos de Tijuana, tendrá la misión de recuperar la confianza de la plantilla.

A través de redes sociales, César Luis Merlo, especialista en el mercado de fichajes, adelantó el acuerdo entre la directiva y el cuerpo técnico.

Gandolfi, un líder en su mejor etapa sobre la cancha, se convirtió en referente del equipo de la frontera y fue el responsable de levantar el campeonato de la organización en 2012, bajo las órdenes de Antonio Mohamed.

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Luego de una carrera que terminó en Talleres de Córdoba, el veterano decidió optar por la alternativa del banquillo y, en pocos años, acumuló experiencia en clubes como Independiente del Valle, en Ecuador, y Atlético Nacional, en Colombia.

Será en las siguientes horas cuando el club lo haga oficial y de inmediato trabaje para sumar unidades en el torneo mexicano.