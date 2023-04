Guadalajara.— Chivas está peleando por meterse de manera directa a la Liguilla, en el primer torneo de Veljko Paunovic y pese al buen ambiente que se vive, hay elementos que sin lugar a dudas están con una espinita clavada, porque no han rendido lo que ellos quisieran.

Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos han sido excluidos de la titularidad; de hecho, el técnico ha optado por jugar con un “falso nueve”, en busca de que su equipo tenga reacción positiva frente al arco. Eduardo Torres dijo que sus compañeros tienen el apoyo de la plantilla, ya que no la están pasando nada bien. “Nos toca apoyarlos, no la han pasado bien. En los entrenamientos no bajan los brazos, ven por el bien del equipo. Al delantero le tocan rachas buenas, malas”.

Ríos y Cisneros deberán apretar el paso, ya que quien mejores resultados dé, será titular. “La competencia interna es muy importante, si bien a ellos no les ha tocado marcar los goles como se señala en la prensa, esto es un equipo”.

Chivas cerrará el torneo con dos partidos en casa: el sábado recibe al Cruz Azul y en la fecha final al Mazatlán. De ganar los seis puntos que están en disputa, llegará a 34 unidades, asegurando Liguilla de manera directa.