En Guadalajara, todos asumen su responsabilidad por los malos resultados; piden apoyo de la afición

Las Chivas están en la parte baja de la tabla con sólo tres puntos. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Jugadores o cuerpo técnico? Para Luis Romo es un todo... “La responsabilidad es compartida. El cuerpo técnico nos ha dado todas las herramientas y la exigencia es máxima. Nos ha respaldado también, tenemos esa confianza plena de Gabriel Milito [el director técnico]”.

Hay confianza en el equipo, mas no en la tribuna, en la gente, que en el último juego, cuando se perdió ante el FC Juárez, los abucheó. “A la gente —menciona Romo—, sólo podemos decirle que siga estando acá. La exigencia será aún más, iremos a tope, tenemos que canalizar esa energía para bien”.

Los abucheos no los toma como algo personal, “son para todos, lo tenemos merecidos y no hay que justificarnos. Tenemos que mejorar en la confianza, en la contundencia e ir por todo en cada jugada para dar ese golpe de autoridad que queremos".

El próximo rival del Rebaño Sagrado es el Tijuana que dirige Sebastián Loco Abreu, y después vendrán equipos de mayor prosapia —Cruz Azul, América y Tigres—, aunque el volante señala que hay que ir paso a paso: “El calendario viene fuerte, son rivales que te exigirán a tope. Serán partidos más abiertos, que permitirán que se juegue más y hay que aprovecharlo desde este viernes —ante Xolos— para sumar en esa confianza para lo que sigue”