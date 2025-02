Elizabeth Rodríguez vivió un sueño perfecto; ganó en Estados Unidos

Las artes marciales mixtas acostumbran presentar “golpes sorpresa” dentro y fuera del octágono, como le ocurrió a Elizabeth Rodríguez, quien recibió un “impacto” que la hizo cumplir uno de sus grandes sueños deportivos.

“En octubre, dije ‘ya no voy a tener peleas’, pero me mantuve entrenando y un mes después me llaman para una función en diciembre; la aceptamos, pero además fue algo muy padre, porque me dijeron que era en Estados Unidos y fue mi primera pelea fuera de México”, expresó la gladiadora a EL UNIVERSAL Deportes.

Para Rodríguez, el encuentro ante Mariana Piccolo en Los Ángeles, el 6 de diciembre, significó “cumplir una de mis metas”, así que se comprometió a trabajar arduamente en la preparación, porque era su debut en la Legacy Fighting Alliance (LFA).

“Me enfoqué en que iba hacer las cosas bien, que quería ganar esa pelea, porque quería mejorar mi récord”, señaló.

Previo al combate en suelo estadounidense, la mexicana vivió momentos complicados en lo profesional. En octubre de 2023 perdió ante Fernanda Muñoz y su compromiso contra Rosselyn Chavira (agosto de 2024) se canceló, porque no estaba al 100% físicamente.

“Tuve unos problemas de salud empezando el año. Tenía agendada una pelea, pero sufrí una lesión y tuve que cancelarla. Al principio, tratamos de que saliera, pero al ver que la lesión no me dejaba entrenar bien, tomamos la decisión de no realizarla”, recordó Rodríguez.

Eli explicó que este hecho “me entristeció, porque sí quería regresar”.