El Thunder aplastó a los Nuggets y avanza a las Finales de Conferencia; enfrentará a los Timberwolves

Shai Gilgeous-Alexander anotó 35 puntos, Jalen Williams añadió 24 y el Thunder de Oklahoma City avanzó el domingo a las finales de la Conferencia Oeste, venciendo 125-93 a los Nuggets de Denver en el Juego 7.

El Thunder, que es el primer preclasificado, recibirá a los Timberwolves de Minnesota, que son el sexto sembrado, a partir del martes. Es el primer viaje de Oklahoma City a las finales de conferencia desde 2016.

Oklahoma City ganó 68 juegos, el mejor récord de la liga, en la temporada regular. El Thunder perdió ante Dallas en las semifinales de conferencia el año pasado como el sembrado número uno en el Oeste.

Para respaldar su estatus como el mejor equipo de la liga, el Thunder tuvo que superar al tres veces MVP Nikola Jokic y a un equipo de Denver que ganó el título de la NBA en 2023 y venció a los Clippers de Los Ángeles en siete juegos en la primera ronda de este año.

El entrenador Mark Daigneault dijo que sus jugadores manejaron bien la presión.

“No hay muchos juegos, te despiertas por la mañana y sabes que vas a recordar el juego por el resto de tu vida, y el Juego 7 es uno de ellos”, dijo. “Poder concentrarse a través de eso y actuar de la manera en que estos muchachos lo hicieron hoy fue muy impresionante”.

Jokic tuvo 20 puntos, nueve rebotes y siete asistencias para los Nuggets el domingo. Aaron Gordon, un jugador clave para Denver durante los playoffs que anotó el ganador en el Juego 1 contra el Thunder, comenzó a pesar de una distensión en el tendón de la corva izquierda. Tuvo ocho puntos y 11 rebotes en 25 minutos.

“Con lo que jugó hoy, no conozco a mucha gente que intente salir y correr de un lado a otro”, dijo el entrenador interino de los Nuggets, David Adelman. “Y lo hizo en el Juego 7 contra Oklahoma City como visitante. Esa fue una de las cosas más increíbles que he visto en mi vida. Estuvo muy cerca de no jugar. Me sorprendió”.

El Thunder se quedó atrás por 11 en el primer cuarto, pero tomó la delantera al inicio del segundo. Oklahoma City superó a Denver 39-20 en el segundo período para tomar una ventaja de 60-46 al descanso.

Gordon fue sancionado con una falta flagrante de tipo uno por golpear con el codo a Gilgeous-Alexander en la cara al inicio del tercer cuarto. Gilgeous-Alexander encestó ambos tiros libres, y luego Williams anotó un tiro corto para darle a Oklahoma City una ventaja de 66-46.

Cason Wallace se escapó en un contraataque y realizó una volcada sobre Jokic para poner al Thunder arriba 78-57, desatando rugidos delirantes de la multitud. Oklahoma City lideraba 97-72 al final del tercer cuarto.

“Somos mejores ahora de lo que éramos al comienzo de la serie, y es gracias a ellos”, dijo Daigneault. “Nos llevaron al límite”.