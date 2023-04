El Tenis de Mesa en México con un sólo presidente

Miguel Cervantes, presidente de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa, dijo desconocer si Félix Ballesteros, dirigente de la Asociación de Veracruz, fue elegido como nuevo mandatario del organismo deportivo.

“No puedo hablar de ese tema porque lo desconozco. Lo que puedo decir es que soy el presidente de la federación, reconocico hasta por la internacional, el COM y la Conade, lo otro, la verdad lo desconozco”, comentó.

El pasado jueves, una Asamblea informativa de la Federación fue interrumpida por algunas asociaciones, por lo que el presidente Cervantes y los integrantes de su mesa directiva decidieron abandonar el recinto. Las Asociaciones restantes realizaron una nueva Asamblea eligiendo a Félix Ballesteros como nuevo dirigente. “Eso sería a todas luces ilegal. Realizamos una Asamblea informativa, pero no se dieron las condiciones y se suspendió. Para hacer nuevas elecciones tiene que haber otro procedimiento. Yo fui elegido por cuatro años, apenas llevo tres, y voy ca cumplir con el periodo”, recalcó.

El directivo negó que la posterior reunión que se tuvo con María José Alcalá, presidenta del COM, haya sido para tratar ese asunto: “Hablamos con la presidenta para tratar el tema de un grupo de jugadores de otras asociaciones, que interrumpieron un torneo que se llevaba a cabo en el CDOM, eso es algo que no se puede permitir. Tratamos de entrar en diálogo con estas personas que desde hace años no han querido asociarse a la Federación. Por eso reitero, soy el presidente y pienso en complir con el mandato para el que fui elegido”.