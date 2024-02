El sudafricano Erik van Rooyen lidera la primera ronda del Mexico Open at Vidanta 2024

Finalmente, la espera terminó y el gran día llegó. La actividad golfista comenzó en el Mexico Open at Vidanta 2024 bajo el intenso sol de Puerto Vallarta.

Ni la sensación térmica de 31 grados, por la humedad, evitó que los 132 golfistas que participan en el torneo del PGA Tour se emplearan a fondo para ofrecer su mejor desempeño durante la primera ronda.

Cientos de aficionados se dieron cita en Bahía de Banderas para presenciar el primer día de acción de la tercera edición de este certamen del máximo circuito, que terminó con el liderato de Erik van Rooyen.

El golfista sudafricano, quien recientemente conquistó el World Wide Technology Championship 2023 en Los Cabos, finalizó con ocho bajo par (-8) al pegar 5 birdies y un bogey, por lo que dormirá en la cima de la clasificación general.

Mientras que Raúl Pereda, el único mexicano que cuenta con tarjeta del PGA Tour y quien tiene todos los reflectores en Bahía de Banderas, finalizó fuera de los 90 primeros lugares.

El veracruzano aseguró que quedó satisfecho con su rendimiento, aunque, realmente, esperaba otra presentación ante el público local.

“La verdad me sentí muy bien, muy cómodo. Creo que lo hice mucho mejor de lo que refleja la tarjeta. Me hubiera encantado arrancar como lo hice el año pasado, pero el golf no es perfecto”, reveló.

Raúl Pereda acepta no tener presión por competir en el Mexico Open at Vidanta 2024 con tarjeta del PGA Tour - Foto: Cortesía Mexico Open at Vidanta

Sobre la segunda ronda que comenzará este viernes, Raúl Pereda manifestó que apostará por la disciplina como su principal estrategia y tratará de realizar algunos cambios en su juego para subir puestos en la tabla.

“Confiar un poquito más en los tiros que voy a ejecutar. [Debo] estar más atento en esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia e ir un tiro a la vez”, manifestó el golfista tricolor.

Cabe resaltar que el campeón defensor del Mexico Open at Vidanta, Tony Finau, no tuvo un buen arranque y terminó lejos de las primeras 20 posiciones.